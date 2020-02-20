Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
Про це пише RegionNews з посиланням на МЗС України.
"Своїми протиправними діями Росія порушила основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються міжнародні відносини у сучасному світі і які є основою для підтримки миру і стабільності – принципи незастосування сили чи погрози силою, поваги до суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, а також непорушності кордонів", - йдеться у зверненні.
МЗС України назвало злочини, які вчинили окупанти:
• проведення незаконного призову до російських збройних сил;
• системна політики переселення мешканців Росії на тимчасово окуповані українські території;
• примусова паспортизація громадян України;
• прискорена мілітаризація окупованих територій.
"Репресій зазнає корінний народ Криму – кримські татари. Переслідування за політичними мотивами на основі сфабрикованих звинувачень стало звичною практикою для російської окупаційної влади", - зазначають у зверненні.
"Наслідки вчиненого Росією міжнародного злочину трагічні – окупація частини території України, десятки тисяч загиблих і поранених, півтора мільйони внутрішньо переміщених та мільйони українських громадян, змушених жити на тимчасово окупованих територіях в умовах терору та системних порушень прав людини", - резюмують у МЗС.
Міністерство зовнішніх справ закликає міжнародне співтовариство до подальшого посилення політико-дипломатичного й економічного тиску на Росію з метою припинення її збройної агресії проти України, звільнення незаконно ув’язнених громадян України, виконання відповідних рішень міжнародних організацій і міжнародних судових інстанцій, звільнення тимчасово окупованих територій та повернення Росії у міжнародне правове поле.
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