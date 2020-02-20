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20 лютого 2020, 12:46 7

Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)

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20 лютого 2020, 12:46 7
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Міністерство внутрішніх справ України зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз через евакуацію українців із Китаю
Фото: mvs.gov.ua
Міністерство внутрішніх справ України зробило все, щоб громадяни були захищені від потенційних загроз через евакуацію українців із Китаю

Як передає RegionNews із посиланням на пресслужбу МВС України, про це заявив очільник Міністерства Арсен Аваков під час відвідин аеропорту "Бориспіль", де саме й дозаправлявся літак з евакуйованими українцями.

Він вкотре наголосив, що обсервація буде тривати 14 діб у Полтавській області у санаторії Національної гвардії у Нових Санжарах.

"Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трішки заморені. Це інформація з борту літака", - зазначив міністр.

При цьому Аваков додав, що у Китаї всі проходили контроль, декілька осіб зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що в них підвищена температура. За попередньою інформацією, вже зараз зрозуміло, що ці люди не інфіковані. Просто мали слабкість.

Нагадаємо, зранку 20 лютого літак сів в аеропорт "Бориспіль" для дозаправки, після чого продовжив політ до Харкова.

Президент Володимир Зеленський розповів, куди поселять евакуйованих українців і засудив спроби перекрити траси і "не пустити громадян України в Україну".


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