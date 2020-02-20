У Миколаєві анулюють договір з виробником, який постачав в дитсадок фальсифіковане масло

Договір з підприємством "Миколаївмолпром" на постачання молочної продукції у школи та дитсадки Миколаєва буде розірвано

Договір з підприємством "Миколаївмолпром" на постачання молочної продукції у школи та дитсадки Миколаєва буде розірвано

Про це заявив директор КП КОП НГС Геннадій Козлов, повідомляє RegionNews з посиланням на Миколаївська міськрада.

Виробник ТОВ "Миколаївмолпром" надав лист за підписом в. о. начальника ГУ Держпродпотребслужби у Миколаївській області про те, що згідно з експертним висновком "Масло солодковершкове селянське 72,5%" виробництва ТОВ "Миколаївмолпром", дата виробництва 02.02.2020, за фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005.

Проте члени комісії контролю якості продуктів харчування у присутності головного спеціаліста відділу безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Миколаївського міського управління та представника виробника ТОВ "Миколаївмолпром" 11 лютого відібрали пробу для визначення показників якості і безпеки продукції виробництва ТОВ "Миколаївмолпром" "Масла солодковершкове селянського 72,5%". За результатами проведених фізико-хімічних випробувань продукт не відповідає вимогам ДСТУ.

Враховуючи вимоги безпеки харчування дітей в дитячих установах міста та з метою уникнути спекуляцій на зазначеній темі, КП КОП НГС прийняло рішення розірвати договір з ТОВ "Миколаївмолпром" на поставку масла.

"19 лютого ми надіслали повідомлення на ім’я директора ТОВ "Миколаївмолпром" про розірвання договору, повернення неякісного товару та сплату витрат на лабораторні дослідження масла. Щодо поставок сиру від цього ж підприємства, робота з ним велася по прямому договору, дія якого спливає 21 лютого. Подовжувати його ми намірів не маємо. Вже найближчим часом ми оголосимо про наступні тендери, під час яких – сподіваємося – зможемо обрати підприємство, яке надаватиме нам якісні товари. Але додам, ані репутація підприємства, яке буде визнане переможцем, ані будь-які інші чинники не впливатимуть на те, що перевірки якості триватимуть. Ми будемо постійно досліджувати якість товару, який потрапляє на столи дітей", - повідомив директор КП Геннадій Козлов.

Раніше повідомлялося, що прокуратура оголосила про підозру екс-директору підприємства за поставку 15 тонн небезпечної молочки в школи Миколаєва.