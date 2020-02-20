Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
Як повідомляє RegionNews з посиланням на УНІАН, про це заявив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синегубов на зустрічі з протестуючими.
За його словами, українці, які прибули з Уханя, пройшли санітарно-епідеміологічні перевірки стану здоров'я, проведені китайськими властями під час посадки на борт в КНР, під час проміжної посадки в м Алма-Ати в Казахстані, а також контроль на борту літака під час польоту.
Професійні лікарі МОЗ України підтвердили, що всі евакуйовані здорові, не мають ніяких симптомів хвороби, але повинні пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Мета їх обсервації - превентивні заходи.
"Евакуйовані громадяни будуть жити в закритому медичному центрі Національної гвардії в Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки", - сказав Синегубов.
Також він додав, що запросив в Нових Санжари фахівців медичної галузі Полтавщини, зокрема, завідуючу кафедри, доктора медичних наук, доцента, лікаря вищої категорії за фахом "Інфекційні хвороби" УМСА Тетяну Коваль і заступника головного лікаря по медичній частині КП "Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня Полтавської обласної ради" Людмилу Волошину. До оглядів також привернуть фахівців з Києва, які вже виїхали.
"Працюємо для всіх громадян - і для тих, хто повертається з Уханя, і для тих, хто проживає на Полтавщині, в Україні. Зробимо все, щоб уникнути будь-якої загрози для жителів області", - підкреслив він.
Нагадаємо, 20 лютого в Україну прилетить літак, який евакуює українців з китайського Уханя, охопленого епідемією коронавырусу. Повертаються 48 громадян України, кото будуть поміщені в карантин на 14 діб.
Відомо, що літак, який забрав з Уханя українських і іноземних громадян, по дорозі до Києва змінив курс і попрямував до Харкова, де має з'явитися сьогодні прибути глава МВС Арсен Аваков.
20 лютого уhttp://regionews.ua/ukr/news/p989036 Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих. Після цього губернатор Полтавської області Олег Синегубов приїхав до мітингувальників.
- 12:56 20 лютого Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
- 12:50 20 лютого Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 лютого Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)
- 12:34 20 лютого У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
- 12:32 20 лютого Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
- 12:15 20 лютого Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 08:19 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції