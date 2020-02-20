Опублікували закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців
Зокрема, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням.
Також, відповідно до закону, харчування за рахунок держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
Нагадаємо, у вівторок глава держави Володимир Зеленський підписав цей проект закону.
Зокрема, 16 січня нардепи прийняли в другому читанні законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців, за нього проголосували 355 нардепів.
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