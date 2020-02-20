Опублікували закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців у четвер, 20 лютого, був опублікований у виданні "Голос України". Він набере чинності через три місяці з дня опублікування

Закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців у четвер, 20 лютого, був опублікований у виданні "Голос України". Він набере чинності через три місяці з дня опублікування

Зокрема, передбачено, що дітям грудного віку та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей та/або постраждалих у результаті Чорнобильської катастрофи і мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням. Також, відповідно до закону, харчування за рахунок держбюджету надається дітям з перерахованих вище категорій і під час навчання у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності. Нагадаємо, у вівторок глава держави Володимир Зеленський підписав цей проект закону. Зокрема, 16 січня нардепи прийняли в другому читанні законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців, за нього проголосували 355 нардепів.

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