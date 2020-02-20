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20 лютого 2020, 11:55 13

Мерія Дніпра збирається судитися з СБУ

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20 лютого 2020, 11:55 13
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Дніпровська міськрада судитиметься зі Службою безпеки України за нанесення моральної шкоди
Фото: Скрін з відео 34 каналу
Дніпровська міськрада судитиметься зі Службою безпеки України за нанесення моральної шкоди

Про це, як повідомляє RegionNews, в ефірі телеканалу 34.ua заявив мер Дніпра Борис Філатов.

Йдеться про те, що СБУ опублікувала інформацію про присвоєння близько 7 мільйонів бюджетних коштів при ремонті навчального закладу афілійованими з чиновниками фірмами.

"Шановна організація під назвою Служба безпеки України поширила відвертий фейк про те, що в департаменті гуманітарному вкрали 7 мільйонів. Ні слідчих дій, ні підозр ... Не можна без суду і слідства написати, що хтось вкрав. У нашій країні взагалі діє презумпція невинності. Зараз ми найняли велику адвокатську компанію в Києві. Вона буде судити СБУ за те, що вони завдали мерії моральну шкоду", - сказав Філатов.

Більш того, стало відомо, що з цього приводу на 21 лютого призначена прес-конференція в Інтерфакс-Україна на тему "Мерія міста Дніпро і мер Дніпра Б.Філатов подають позов на прес-службу СБУ щодо захисту ділової репутації за системне поширення неправдивої інформації" .


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