Мерія Дніпра збирається судитися з СБУ
Про це, як повідомляє RegionNews, в ефірі телеканалу 34.ua заявив мер Дніпра Борис Філатов.
Йдеться про те, що СБУ опублікувала інформацію про присвоєння близько 7 мільйонів бюджетних коштів при ремонті навчального закладу афілійованими з чиновниками фірмами.
"Шановна організація під назвою Служба безпеки України поширила відвертий фейк про те, що в департаменті гуманітарному вкрали 7 мільйонів. Ні слідчих дій, ні підозр ... Не можна без суду і слідства написати, що хтось вкрав. У нашій країні взагалі діє презумпція невинності. Зараз ми найняли велику адвокатську компанію в Києві. Вона буде судити СБУ за те, що вони завдали мерії моральну шкоду", - сказав Філатов.
Більш того, стало відомо, що з цього приводу на 21 лютого призначена прес-конференція в Інтерфакс-Україна на тему "Мерія міста Дніпро і мер Дніпра Б.Філатов подають позов на прес-службу СБУ щодо захисту ділової репутації за системне поширення неправдивої інформації" .
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