Газ у Сквирському ліцеї: винних знайшли, в лікарні залишається одна дитина

22 дитини, постраждалі під час розпилення газу у Сквирському ліцеї на Київщині, вже виписали з лікарні. Поліція встановила хто і як розпилив перцевий газ у навчальному закладі

22 дитини, постраждалі під час розпилення газу у Сквирському ліцеї на Київщині, вже виписали з лікарні. Поліція встановила хто і як розпилив перцевий газ у навчальному закладі

Про це пише RegionNews з посиланням на Нацполіцію Київської області.



Відомо, що стан дитини легкий. До лікарні дитина пробуде до вечора під наглядом медиків. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події встановила, що учениця 9-го класу попросила свого однокласника поставити її мобільний телефон на зарядку, взявши зарядний пристрій з кишені її куртки. Зі слів хлопця, він, намагаючись взяти зарядний пристрій, випадково натиснув на газовий балончик, що також знаходився у кишені. Вчителям про дану ситуацію учні не повідомляли. Поліцейські встановили, що учениці балончик придбав батько, для самозахисту. На момент інциденту в навчальному закладі були присутні 357 дітей. Усіх їх успішно евакуювали. Балончик із перцевим газом сльозогінної дратівливої дії вилучили правоохоронці в якості речового доказу. Як повідомляло RegionNews, учора в ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.

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