Газ у Сквирському ліцеї: винних знайшли, в лікарні залишається одна дитина
Про це пише RegionNews з посиланням на Нацполіцію Київської області.
Відомо, що стан дитини легкий. До лікарні дитина пробуде до вечора під наглядом медиків.
Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події встановила, що учениця 9-го класу попросила свого однокласника поставити її мобільний телефон на зарядку, взявши зарядний пристрій з кишені її куртки.
Зі слів хлопця, він, намагаючись взяти зарядний пристрій, випадково натиснув на газовий балончик, що також знаходився у кишені. Вчителям про дану ситуацію учні не повідомляли.
Поліцейські встановили, що учениці балончик придбав батько, для самозахисту.
На момент інциденту в навчальному закладі були присутні 357 дітей. Усіх їх успішно евакуювали.
Балончик із перцевим газом сльозогінної дратівливої дії вилучили правоохоронці в якості речового доказу.
Як повідомляло RegionNews, учора в ліцеї на вул. Незалежності, 63 розпилили невідому речовину.
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