Під Рівненською ОДА мітингують мешканці навколишніх сіл

Біля Рівненської облдержадміністрації розпочалася акція протесту мешканців навколишніх сіл проти приєднання до Рівного

Біля Рівненської облдержадміністрації розпочалася акція протесту мешканців навколишніх сіл проти приєднання до Рівного

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на RIVNE MEDIA.

Під стіни адмінбудівлі з’їхалися більше сотні людей з Городка, Бронників та Обарова. Громадяни хочуть зберегти Городоцьку ОТГ та виступають проти об'єднання з обласним центром. У руках людей плакати: "Почуйте голос народу", "Не зазіхайте на чуже" та "Ні насильницькому приєднанню".

Протестувальники вимагають, аби до них вийшов голова ОДА Віталій Коваль, але поки що з людьми спілується лише його заступник Ігор Тимошенко.