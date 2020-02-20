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20 лютого 2020, 11:32 5

Під Рівненською ОДА мітингують мешканці навколишніх сіл

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20 лютого 2020, 11:32 5
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Біля Рівненської облдержадміністрації розпочалася акція протесту мешканців навколишніх сіл проти приєднання до Рівного
Біля Рівненської облдержадміністрації розпочалася акція протесту мешканців навколишніх сіл проти приєднання до Рівного

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на RIVNE MEDIA.

Під стіни адмінбудівлі з’їхалися більше сотні людей з Городка, Бронників та Обарова. Громадяни хочуть зберегти Городоцьку ОТГ та виступають проти об'єднання з обласним центром. У руках людей плакати: "Почуйте голос народу", "Не зазіхайте на чуже" та "Ні насильницькому приєднанню".

Протестувальники вимагають, аби до них вийшов голова ОДА Віталій Коваль, але поки що з людьми спілується лише його заступник Ігор Тимошенко.


#ОТГ #Рівне
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