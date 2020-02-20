У кожного з нас є діти: на Тернопільщині тривають протести проти розміщення евакуйованих

На Тернопільщині триває протест проти поселення в області евакуйованих з Китаю українців. Люди облаштували блок-пости, щоб не пропустити транспорт з евакуйованими до санаторію "Медобори" в селі Конопківка Теребовлянського району

На Тернопільщині триває протест проти поселення в області евакуйованих з Китаю українців. Люди облаштували блок-пости, щоб не пропустити транспорт з евакуйованими до санаторію "Медобори" в селі Конопківка Теребовлянського району

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