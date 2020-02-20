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20 лютого 2020, 11:34 12

У кожного з нас є діти: на Тернопільщині тривають протести проти розміщення евакуйованих

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20 лютого 2020, 11:34 12
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На Тернопільщині триває протест проти поселення в області евакуйованих з Китаю українців. Люди облаштували блок-пости, щоб не пропустити транспорт з евакуйованими до санаторію "Медобори" в селі Конопківка Теребовлянського району
На Тернопільщині триває протест проти поселення в області евакуйованих з Китаю українців. Люди облаштували блок-пости, щоб не пропустити транспорт з евакуйованими до санаторію "Медобори" в селі Конопківка Теребовлянського району

На Тернопільщині люди самоорганізувалися, облаштували намети, чергували цілу ніч, передає Regionews із посиланням на Файне місто.

Люди співали молебні до Богородиці з проханням не допустити сюди евакуйованих.

"Здорових людей сюди не везуть. Екіпаж ізолювали, літак обробили. Якщо здорові, нехай їх везуть по домах". - каже один із протестувальників.

У "Медоборах" немає відповідних умов, в першу чергу санітарних. У світі не можуть дати раду з вірусом, не те, що в медзакладі, кажуть люди.

"У кожного з нас є діти, ми боїмося за свої сім'ї", - додає жінка.

Додамо, що масові протести проти розміщення евакуйованих із Китаю на Тернопільщині тривають кілька днів. Місцеві переконані, що територія тут густонаселена, проживає багато людей, тож поселення людей, потенційно заражених коронавірусом, створить небезпеку для всіх місцевих жителів.

Зважаючи на ці обставини, депутати Тернопільської облради зібралися на засідання. Відтак прийняли заяву до керівництва країни про недопустимість розміщення на території області евакуйованих із Китаю українців.

Схожа акція пройшла також поблизу Львова у Винниках. Люди перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих. Протест почався вранці, коли з медустанови евакуйовували пацієнтів. У Львівській міській раді не отримували жодної офіційної інформації щодо прибуття до Львова літака з українцями з Китаю.

Сьогодні вранці літак з Уханя дозаправили в Борисполі, він відправиться в Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ. На борт буде доправлено додаткове харчування і засоби індивідуального захисту.

Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції евакуйованих українців з Уханя буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області.

Проте у Нових Санжарах Полтавської області люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців.


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