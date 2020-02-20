У Запоріжжі готують перший в Україні взвод військової поліції
Про це повідомляє RegionNews з посиланням на Радіо.Свобода.
22 бійця протягом 2019 року пройшли жорсткий відбір, і тепер будуть навчені військовії підготці за стандартами НАТО. Їх відбирали з усієї України. Деяким, щоб потрапити в піонери військової поліції довелося підтягувати і фізпідготовку, і рівень знань англійської мови.
Після завершення курсу підготовки в Запоріжжі, бійці новоспеченого взводу повинні пройти самооцінку стандарту НАТО у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Старичах Львівської області. Після чого взвод пройде відповідну оцінку НАТО 1 рівня.
Після цього військовослужбовці можуть потрапити до складу литовсько-польсько-української бригади, яка буде брати участь у міжнародних операціях.
На сьогоднішній день бійці проходять курс підготовки з охорони VIP-персон, а також стрілянину з автомата Калашникова та пістолета Макарова.
"Наші бійці проходять курс так званий close protection (охорона осіб, – ред.), vip-охорона. І на далі ми вже можемо брати участь як у супроводі vip-персон на території України: як якихось українських делегатів, так і іноземних чи делегатів у іншій країні. Окрім того, займаємося по курсам супроводу автомобільних колон, зачистки будівель – так званим cordon and search operations (військова тактика, коли оточується територія і вивчається на предмет наявності зброї та бойовиків – ред.), коли є вірогідність, що у будівлі є заручники чи радикально налаштовані терористи. Є дуже багато функцій, які покладені на військову поліцію у всьому світі. Відповідно переймаємо досвід і тренуємося за їхніми нормативами (НАТО, – ред.) для того, щоб стати взаємозамінними з контингентом НАТО, щоб наша країна, наш взвод міг представляти військову поліцію у будь-яких куточках світу", – розповідає командир взводу, молодший лейтенант Артур Коротков.
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