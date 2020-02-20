На Волині закрили єдину на всю область дитячу лікарню
Про це пише RegionNews з посиланням на сюжет Подробиць на Інтері.
Волинські депутати проголосували за об’єднання лікарні і перинатального центру в одну установу – "Обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства”. За припинення діяльності обласної лікарні, як окремої медичної установи проголосувало 34 депутати.
Однак персонал медичного закладу висловив позицію проти реорганізації. Звернення до депутатів не реорганізовувати медзаклад підписали 860 з майже тисячі працівників лікарні. Рішення ж обласних депутатів оскаржуватимуть в суді. Про це розповів генеральний директор Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко.
В обласній раді коментуючи рішення, зазначили, що це не останнє об’єднання медзакладів в області. Начальниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату облради Мирослава Якимчук пояснила, що у зв’язку з медреформою Волинь не має фінансової спроможності утримувати нині існуючі медустанови. На реорганізацію обласної дитячої лікарні і перинатального центру, сказала посадовиця, необхідно не менше двох місяців.
Персонал дитячої лікарні побоюється, що після об’єднання відбудуться чисельні скорочення. Хоч гендиректорка обласного перинатального центру Ірина Горавська запевнила, що після об’єднання заклади працювати в такому режимі, як працюють зараз, і про скорочення персоналу у зв’язку з реорганізацією медзакладів на разі не йдеться.
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