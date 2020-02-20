Голова Херсонської ОДА засумував за загиблими майданівцями, яких раніше називав "екстремістами"

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв написав у соцмережах, що сумує за загиблими шість років тому на Майдані, хоча раныше називав їх екстремістами

Фото: Facebook

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв написав у соцмережах, що сумує за загиблими шість років тому на Майдані, хоча раныше називав їх екстремістами

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на видання Мост. "Вони продовжують для нас тримати наше небо. 20 лютого разом з усіма українцями ми вшануємо пам'ять героїв Небесної Сотні", - написав він. В тексті він декілька разів назвав загиблих Героями, але виявляється, такими він їх вважав не завжди. У коментарях він додав, що перед Майданом звільнився і не працював в Агенції Каськіва. Але не уточнив, що в ті часи вважав майданівців, до яких себе сьогодні причисляє, екстремістами.

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