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20 лютого 2020, 11:16 8

Голова Херсонської ОДА засумував за загиблими майданівцями, яких раніше називав "екстремістами"

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20 лютого 2020, 11:16 8
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Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв написав у соцмережах, що сумує за загиблими шість років тому на Майдані, хоча раныше називав їх екстремістами
Фото: Facebook
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв написав у соцмережах, що сумує за загиблими шість років тому на Майдані, хоча раныше називав їх екстремістами

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на видання Мост.

"Вони продовжують для нас тримати наше небо. 20 лютого разом з усіма українцями ми вшануємо пам'ять героїв Небесної Сотні", - написав він.

В тексті він декілька разів назвав загиблих Героями, але виявляється, такими він їх вважав не завжди.

У коментарях він додав, що перед Майданом звільнився і не працював в Агенції Каськіва.

Але не уточнив, що в ті часи вважав майданівців, до яких себе сьогодні причисляє, екстремістами.


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