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20 лютого 2020, 10:30 11

"Марш Гідності" та "Ангели пам'яті-2020" - в Україні вшанують пам'ять героїв "Небесної сотні" (НАЖИВО)

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20 лютого 2020, 10:30 11
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Організатором пам'ятних заходів виступив "Український інститут національної пам'яті"

Про це повідомляє RegionNews.

По всій Україні 20 лютого в День Героїв Небесної сотні пройдуть заходи зі вшанування загиблих учасників Революції Гідності.

У Києві проходить акція вшанування Героїв Небесної Сотні

Опубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Четвер, 20 лютого 2020 р.

У Києві сьогодні пройдуть:
10:00 - 11:00 - "Марш Гідності" за маршрутом Фортечний пров. - вул. Грушевського - вул. Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні;

11:00 - 11:30 - панахида біля Хреста пам'яті на алеї Героїв Небесної Сотні. Після її закінчення - поминальна акція "Ангели пам'яті 2020".

12:00 - 13:00 - панахиду в Михайлівському Золотоверхому соборі за загиблими під час подій Майданувідслужить Митрополит Єпіфаній.

З 14:00 в Колонній залі Київської міськдержадміністрації - програма "Вдячні за свободу", в рамках якої можна буде подивитися артефакти 2014 роки з Майдану, виставку картин "Майдан. Історія майбутнього". Також відбудеться концерт за участю майданівських музикантів.

Нагадаємо, згідно з указом президента, День Героїв Небесної Сотні в Україні відзначають 20 лютого.


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