"Марш Гідності" та "Ангели пам'яті-2020" - в Україні вшанують пам'ять героїв "Небесної сотні" (НАЖИВО)

Організатором пам'ятних заходів виступив "Український інститут національної пам'яті"

Організатором пам'ятних заходів виступив "Український інститут національної пам'яті"

Про це повідомляє RegionNews.

По всій Україні 20 лютого в День Героїв Небесної сотні пройдуть заходи зі вшанування загиблих учасників Революції Гідності.

У Києві проходить акція вшанування Героїв Небесної Сотні Опубліковано Інформаційне агентство АСПІ - ASPI Четвер, 20 лютого 2020 р.

У Києві сьогодні пройдуть:

10:00 - 11:00 - "Марш Гідності" за маршрутом Фортечний пров. - вул. Грушевського - вул. Хрещатик - алея Героїв Небесної Сотні;

11:00 - 11:30 - панахида біля Хреста пам'яті на алеї Героїв Небесної Сотні. Після її закінчення - поминальна акція "Ангели пам'яті 2020".

12:00 - 13:00 - панахиду в Михайлівському Золотоверхому соборі за загиблими під час подій Майданувідслужить Митрополит Єпіфаній.

З 14:00 в Колонній залі Київської міськдержадміністрації - програма "Вдячні за свободу", в рамках якої можна буде подивитися артефакти 2014 роки з Майдану, виставку картин "Майдан. Історія майбутнього". Також відбудеться концерт за участю майданівських музикантів.

Нагадаємо, згідно з указом президента, День Героїв Небесної Сотні в Україні відзначають 20 лютого.