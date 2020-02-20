Українців, що прилітають з Китаю, в Харківській області не розміщуватимуть - Кучер

Харківська область може стати транзитним регіоном для переміщення пасажирів, яких евакуювали з КНР

Фото: Харківська облдержадміністрація

Харківська область може стати транзитним регіоном для переміщення пасажирів, яких евакуювали з КНР

Про це, як повідомляє RegionNews, заявив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

"Приводу для паніки немає. Харківська область повністю готова. Усі дії відпрацьовані. Усі відповідні служби зараз знаходяться тут. До можливого прийняття літака ми готувалися з учора. Усі ті люди, а їх 73 особи, які прибувають в Україну, є здоровими. Вони пройшли перевірку спочатку китайськими лікарями, після цього ще раз їх перевірили наші лікарі, які прибули туди. Ми знаємо на сьогодні, що 4 особи, в яких була підозра на коронавірус, не були прийняті на борт. За деякий час, якщо підозра не підтвердиться, ми їх теж повернемо", - повідомив голова ХОДА.

Він відзначив, що в разі, якщо літак сяде в Харкові, на місці людей ще раз оглянуть медики, проводити пасажирів через термінал не планують – їх одразу розмістять в автобусах та переміщуватимуть далі.

"Якщо прибуде борт у Харків, то наша область є транзитом, далі людей будуть переміщати", - сказав Олексій Кучер.