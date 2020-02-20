18:49  19 лютого
Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
09:11  20 лютого
Губернатор Полтавської області приїхав до мітингувальників у Нові Санжари
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
20 лютого 2020, 10:09 8

Львів став найактивнішим користувачем системи ProZorro

Читайте также
на русском языке
20 лютого 2020, 10:09 8
Читайте также на русском языке
Львів посів перше місце у рейтингу міст, які найактивніше використовували електронну систему ProZorro. Продажі упродовж 2019 року.
Фото із сайту Львівської міськради
Львів посів перше місце у рейтингу міст, які найактивніше використовували електронну систему ProZorro. Продажі упродовж 2019 року.

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду.

Рейтинг склало та оприлюднило ДП "Прозорро.Продажі". Проаналізовано 4 напрямки, за якими міста працюють у системі: комерційна оренда, мала приватизація, продаж майна, майно та оренда.

"Львів у лідерах, оскільки активно працює за кожним напрямом. Крім того, місто через ProZorro. Продажі продало найбільше об’єктів малої приватизації і заробило на цьому понад 354 млн грн. Рік тому цей показник становив 135 млн грн", — інформують в ДП "Прозорро.Продажі".

Аукціони — це свідома політика Львова протягом останніх років, бо це прозора і ефективна приватизація майна громади.

"Приватизація майна способом аукціону — пріоритет управління комунальної власності Львівської міської ради. Адже аукціони дають змогу отримувати максимальні надходження до бюджету, оскільки під час торгів значно зростає ціна об’єкту", — наголошує Інна Свистун, начальниця управління комунальної власності ЛМР.


Львів Львов рейтинг
На Львівщині 2,5 млн виділили на педагогів приватних шкіл
19 лютого 2020, 17:53
Я чув, що літак має прилетіти у Бориспіль, - Садовий про ситуацію з коронавірусом
19 лютого 2020, 15:16
На Львівщині чотири ОТГ створюють бренд для розвитку екотуризму
18 лютого 2020, 18:03
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 08:19
Останні Популярні
Всеволод Поліщук
Сергій Чередніченко
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Всі досьє »