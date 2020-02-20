Львів став найактивнішим користувачем системи ProZorro

Львів посів перше місце у рейтингу міст, які найактивніше використовували електронну систему ProZorro. Продажі упродовж 2019 року.

Фото із сайту Львівської міськради

Львів посів перше місце у рейтингу міст, які найактивніше використовували електронну систему ProZorro. Продажі упродовж 2019 року.

Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду.

Рейтинг склало та оприлюднило ДП "Прозорро.Продажі". Проаналізовано 4 напрямки, за якими міста працюють у системі: комерційна оренда, мала приватизація, продаж майна, майно та оренда.

"Львів у лідерах, оскільки активно працює за кожним напрямом. Крім того, місто через ProZorro. Продажі продало найбільше об’єктів малої приватизації і заробило на цьому понад 354 млн грн. Рік тому цей показник становив 135 млн грн", — інформують в ДП "Прозорро.Продажі".

Аукціони — це свідома політика Львова протягом останніх років, бо це прозора і ефективна приватизація майна громади.

"Приватизація майна способом аукціону — пріоритет управління комунальної власності Львівської міської ради. Адже аукціони дають змогу отримувати максимальні надходження до бюджету, оскільки під час торгів значно зростає ціна об’єкту", — наголошує Інна Свистун, начальниця управління комунальної власності ЛМР.