Львів став найактивнішим користувачем системи ProZorro
Про це повідомляє RegionNews із посиланням на Львівську міську раду.
Рейтинг склало та оприлюднило ДП "Прозорро.Продажі". Проаналізовано 4 напрямки, за якими міста працюють у системі: комерційна оренда, мала приватизація, продаж майна, майно та оренда.
"Львів у лідерах, оскільки активно працює за кожним напрямом. Крім того, місто через ProZorro. Продажі продало найбільше об’єктів малої приватизації і заробило на цьому понад 354 млн грн. Рік тому цей показник становив 135 млн грн", — інформують в ДП "Прозорро.Продажі".
Аукціони — це свідома політика Львова протягом останніх років, бо це прозора і ефективна приватизація майна громади.
"Приватизація майна способом аукціону — пріоритет управління комунальної власності Львівської міської ради. Адже аукціони дають змогу отримувати максимальні надходження до бюджету, оскільки під час торгів значно зростає ціна об’єкту", — наголошує Інна Свистун, начальниця управління комунальної власності ЛМР.
- 12:56 20 лютого Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
- 12:50 20 лютого Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 лютого Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)
- 12:34 20 лютого У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
- 12:32 20 лютого Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
- 12:15 20 лютого Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 08:19 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)