На Миколаївщині в цьому році розпочнуться підготовчі роботи з будівництва двох мостів
Про це в середу, 19 лютого, розповів начальник управління інфраструктури ОДА Сергій Сікорський, повідомляє RegionNews з посиланням на Мой город.
За його словами, в цьому році 7,5 млн грн держсубвенції витратять на завершення розробки проекту, проходження експертизи, а також підготовчі роботи з будівництва мосту Пересадовского. Також у цьому році планують направити 5 млн грн держсубвенції на завершення проекту, експертизу та підготовчі роботи з будівництва мосту біля села Тамарине в Снігурівському районі.
"У квітні ми матимемо готовий проект з експертизою. Маючи проект з експертизою, ми будемо розуміти вартість робіт, і, маючи фінансовий ресурс, зможемо оголосити торги. При вдалому збігу обставин, відсутності блокувань, ми зможемо підписати договір. Ми плануємо підписувати договір мінімум на два роки. В цьому році почнемо підготовчі роботи, щоб в наступному році, знаючи, яка цифра буде у нас по бюджету 2021, зможемо розпочати будівництво нових мостів", — розповів Сікорський.
Зазначимо, що 25 вересня 2019 року управління інфраструктури уклало з київською фірмою "Альфа-Форамен" договору на розробку проектно-кошторисної документації по будівництву мостового переходу через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне в Снігурівському районі та нового Пересадовского мосту в Витовському районі. Вартість проекту по мосту через Тамарине становить 1 млн 289 тисяч грн, а за Пересадовскому – 1 млн 187 тисяч грн. Згідно з договорами, підрядник повинен розробити проект на два мости до 31 березня цього року.
- 12:56 20 лютого Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
- 12:50 20 лютого Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 лютого Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)
- 12:34 20 лютого У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
- 12:32 20 лютого Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
- 12:15 20 лютого Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 08:19 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)