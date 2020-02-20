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20 лютого 2020, 10:20 3

На Миколаївщині в цьому році розпочнуться підготовчі роботи з будівництва двох мостів

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20 лютого 2020, 10:20 3
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В цьому році в Миколаївській області розпочнуться підготовчі роботи з будівництва двох мостів — нового Пересадовского у Витовському районі та мосту через річку Інгулець біля с. Тамарине Снігурівського району
В цьому році в Миколаївській області розпочнуться підготовчі роботи з будівництва двох мостів — нового Пересадовского у Витовському районі та мосту через річку Інгулець біля с. Тамарине Снігурівського району

Про це в середу, 19 лютого, розповів начальник управління інфраструктури ОДА Сергій Сікорський, повідомляє RegionNews з посиланням на Мой город.

За його словами, в цьому році 7,5 млн грн держсубвенції витратять на завершення розробки проекту, проходження експертизи, а також підготовчі роботи з будівництва мосту Пересадовского. Також у цьому році планують направити 5 млн грн держсубвенції на завершення проекту, експертизу та підготовчі роботи з будівництва мосту біля села Тамарине в Снігурівському районі.

"У квітні ми матимемо готовий проект з експертизою. Маючи проект з експертизою, ми будемо розуміти вартість робіт, і, маючи фінансовий ресурс, зможемо оголосити торги. При вдалому збігу обставин, відсутності блокувань, ми зможемо підписати договір. Ми плануємо підписувати договір мінімум на два роки. В цьому році почнемо підготовчі роботи, щоб в наступному році, знаючи, яка цифра буде у нас по бюджету 2021, зможемо розпочати будівництво нових мостів", — розповів Сікорський.

Зазначимо, що 25 вересня 2019 року управління інфраструктури уклало з київською фірмою "Альфа-Форамен" договору на розробку проектно-кошторисної документації по будівництву мостового переходу через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне в Снігурівському районі та нового Пересадовского мосту в Витовському районі. Вартість проекту по мосту через Тамарине становить 1 млн 289 тисяч грн, а за Пересадовскому – 1 млн 187 тисяч грн. Згідно з договорами, підрядник повинен розробити проект на два мости до 31 березня цього року.


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