В ООС показали наслідки обстрілів в Луганській області. Відео
Про це повідомляє RegionNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
"Це була скоординована операція. Попасна, район під Оріховим, Новолуганське, Новотошківське, Жолобок. На досить такій широкій ділянці ворог вів скоординований вогонь, використовуючи заборонену мінськими умовами зброю. Мабуть, ворог сподівався, що прорве наші позиції, але не розраховував, що ми дамо їм гідну відсіч”, - сказав українській військовий.
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення.
Обстріли збройних формувань РФ по позиціям Об’єднаних сил. Відео
Наслідки обстрілів збройних формувань Російської Федерації по позиціям підрозділів Об’єднаних сил поблизу Попасної. ВідеоОпубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 19 лютого 2020 р.
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