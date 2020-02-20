У Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві. Пролунали поминальні дзвони. Нагадаємо, в ці дні, під час Революції Гідності загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.

.