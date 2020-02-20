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20 лютого 2020, 10:09 8

У Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

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20 лютого 2020, 10:09 8
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У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
У четвер, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

Глава держави та перша леді встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів у Києві.

Пролунали поминальні дзвони.

Нагадаємо, в ці дні, під час Революції Гідності загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.


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