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20 лютого 2020, 10:28 10

Два пасажири лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу

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20 лютого 2020, 10:28 10
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Станом на 20 лютого двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу. Обом загиблим було за 80 років, але їх особистості і стать наразі невідомі
Станом на 20 лютого двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу. Обом загиблим було за 80 років, але їх особистості і стать наразі невідомі

Міністерство охорони здоров'я Японії підтвердило, що два пасажира круїзного лайнера Diamond Princess померли від нового коронавірусу.

Детальнішу інформацію про померлих очікують пізніше.

Загалом на борту корабля було зафіксовано 624 випадки коронавіруса.


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