Два пасажири лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу
Станом на 20 лютого двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу. Обом загиблим було за 80 років, але їх особистості і стать наразі невідомі
Станом на 20 лютого двоє пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess померли від коронавірусу. Обом загиблим було за 80 років, але їх особистості і стать наразі невідомі
Міністерство охорони здоров'я Японії підтвердило, що два пасажира круїзного лайнера Diamond Princess померли від нового коронавірусу.
Детальнішу інформацію про померлих очікують пізніше.
Загалом на борту корабля було зафіксовано 624 випадки коронавіруса.
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 08:19
- 12:56 20 лютого Міністерство зовнішніх справ оприлюднило заяву до шостих роковин з початку збройної агресії РФ
- 12:50 20 лютого Сутички в Нових Санжарах: люди стягують шини і перекрили дорогу (Фоторепортаж)
- 12:46 20 лютого Евакуація з Китаю: Аваков запевнив, що загрози для України немає (ФОТО)
- 12:34 20 лютого У Чернігові попрощалися із кіборгом "Спартаком"
- 12:32 20 лютого Український політв'язень Олексій Стогній повернувся до Києва
- 12:15 20 лютого Евакуація з Китаю: українці будуть повністю ізольовані - голова Полтавської ОДА
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 08:19 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації