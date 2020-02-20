У громадян, що раніше прибули з Китаю не зафіксували коронавірус - МОЗ
За його словами, в понеділок пройшло 14 днів з часу прибуття останнього прямого регулярного рейсу з Китаю в Україну, інформує RegionNews.
"Інкубаційний період для появи COVID-19 у людей, які були на бортах прямих рейсів, завершено. Під час медико-санітарного нагляду жодного пасажири і члени екіпажу не виявлено симптомів хвороби", - написав Ляшко.
Також він зазначив, що після виходу з літака всі пасажири і екіпаж проходили температурний скринінг, а також епідеміологи протягом інкубаційного періоду двічі зв'язувалися з пасажирами (на 5 і 14 день).
"Тепер ми точно можемо сказати - вони здорові. На бортах прямих рейсів з Китаю не було жодного інфікованого людини. Нагадую, що людей, які прилетіли суміжними рейсами, згідно з рекомендаціями ВООЗ, перевіряли в проміжній країні, як тільки вони залишили прямий рейс з Китаю", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, очікується приліт в Україну літака з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського міста Ухань.
Приліт рейсу анонсували близько 8 ранку в аеропорт "Бориспіль", проте літак покружляв в небі між Полтавою і Дніпром на підльоті до Харкова.
Офіційної інформації про місце прильоту поки немає.
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