Зведення ООС: на Донбасі поранення отримав один український військовий
Як інформує RegionNews, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано активність снайперської пари, інформує штаб ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів по нашим позиціям:
неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів;
поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм противник випустив 15 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
неподалік Славного – працювала снайперська пара, а також вівся вогонь зі стрілецької зброї;
поруч з Василівкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Широкиного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
двічі в районі населеного пункту Красногорівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
два рази в районі населеного пункту Луганське - з 82-мм міномету ворог випустив 6 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм - 6 мін.
Вчора, 19 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 120 мм, а також озброєння БМП та гранатометів різних систем обстріляли захисників Новомихайлівки.
За поточну добу втрат немає.
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