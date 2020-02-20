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20 лютого 2020, 08:05 22

ВООЗ з'ясувала, скільки триває інкубаційний період коронавірусу COVID-19

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20 лютого 2020, 08:05 22
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Всесвітня організація охорони здоров'я навела оціночні дані, згідно з якими інкубаційний період при викликаному новим коронавірусом захворюванні становить в середньому п'ять-шість днів.
Всесвітня організація охорони здоров'я навела оціночні дані, згідно з якими інкубаційний період при викликаному новим коронавірусом захворюванні становить в середньому п'ять-шість днів.

Як пише RegioNews, про це йдеться в опублікованому в Женеві інформаційному бюлетені.

Згідно з попередніми оцінками, середній інкубаційний період становить п'ять-шість днів, але він може тривати від "нуля до 14 днів". У кінці січня ВООЗ оцінювала тривалість інкубаційного періоду від двох до десяти днів.

Як випливає з інформаційного бюлетеня, коефіцієнт летальності, що представляє собою "загальне число смертей, поділене на число підтверджених випадків в певний час", становить, за інформацією Китайського центру профілактики та контролю захворювань, 2,3%. За основу при підрахунках була взята статистика 11 лютого. Що стосується ситуації поза межами Китаю, то, як підкреслює ВООЗ, коефіцієнт летальності там нижче, ніж в КНР. Разом з тим, на думку організації, "поки дуже рано робити висновки" про те, чи дійсно існує різниця в рівні смертності в Китаї і за його межами, оскільки остаточних відомостей про кількість одужавших і померлих за межами цієї країни немає.

За оцінками ВООЗ, рівень смертності з урахуванням як діагностованих, так і не охоплених статистикою випадків, може становити при цьому захворюванні від 0,3% до 1%.

Нагадаємо, кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим видом коронавірусу COVID-19, в Китаї більше 2 тис. осіб.

Як повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї - 74 576 осіб.


Китай коронавірус вірус ВООЗ COVID-19
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