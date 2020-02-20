У Німеччині невідомі відкрили стрілянину в барах, є загиблі

У німецькому місті Ханау недалеко від Франкфурта невідомий влаштував стрілянину. Щонайменше вісім людей загинули, п'ять серйозно постраждали

У німецькому місті Ханау недалеко від Франкфурта невідомий влаштував стрілянину. Щонайменше вісім людей загинули, п'ять серйозно постраждали

Як інформує RegioNews, стрілець відкрив вогонь в барі, а потім на одній з площ міста.

Згідно з даними Bild, злочинець вів вогонь з салону власного автомобіля.

Поліція Ханау підтвердила інформацію про п'ятьох важко поранених і додала, що нападники пересувалися на автомобілі темного кольору.

Як повідомляє hessenschau.de, невідомі атакували дві кальянні в різних районах міста. В одному з барів у центрі міста були застрелені три людини. Потім нападники вирушили в район Кессельштадт, де були вбиті п'ять осіб.

На місцях злочинів працює поліція. Злочинці втекли. До їх пошуків залучені вертольоти.