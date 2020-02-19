У МВФ розповіли, якими шляхами може розвиватися українська економіка
Найуспішніший сценарій - з повним реформуванням, середній - з проведенням часткових реформ, і найпесимістичніший - з відкатом реформ, передає RegioNews.
Про це Люнгман заявив на макроекономічній дискусії Американської торговельної палати в Києві.
На думку Люнгмана, перший сценарій - це повне реформування через подолання відставання, введення ринку землі без обмежень і досягнення зростання ВВП 6% щорічно.
Другий варіант — це часткові реформи, що означає збереження розриву в судовій системі, ринок землі з обмеженнями, і зростання на 4%, що зробить населення багатшим на 20%.
Третій сценарій — це відкат реформ, зокрема без ринку землі, що забезпечить зростання темпами до 1,5%, а населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні.
При цьому Люнгман вважає, що зараз Україна перебуває між другим і третім сценарієм.
Представник МВФ назвав також сфери, де Україна особливо відстає від країн Європи. Це судова систему і верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції і регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків).
Нагадаємо, 15 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Мова йшла про хід судової реформи, побудові системи верховенства права, так званому законопроекті про банки.
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