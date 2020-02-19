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19 лютого 2020, 20:38 5

У МВФ розповіли, якими шляхами може розвиватися українська економіка

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19 лютого 2020, 20:38 5
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Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман вважає, що в України є три можливих сценарії розвитку
Фото: flickr
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман вважає, що в України є три можливих сценарії розвитку

Найуспішніший сценарій - з повним реформуванням, середній - з проведенням часткових реформ, і найпесимістичніший - з відкатом реформ, передає RegioNews.

Про це Люнгман заявив на макроекономічній дискусії Американської торговельної палати в Києві.

На думку Люнгмана, перший сценарій - це повне реформування через подолання відставання, введення ринку землі без обмежень і досягнення зростання ВВП 6% щорічно.

Другий варіант — це часткові реформи, що означає збереження розриву в судовій системі, ринок землі з обмеженнями, і зростання на 4%, що зробить населення багатшим на 20%.

Третій сценарій — це відкат реформ, зокрема без ринку землі, що забезпечить зростання темпами до 1,5%, а населення через 20 років стане на 20% біднішими, ніж сьогодні.

При цьому Люнгман вважає, що зараз Україна перебуває між другим і третім сценарієм.

Представник МВФ назвав також сфери, де Україна особливо відстає від країн Європи. Це судова систему і верховенство права (рівень корупції, захисту прав власності), товарні ринки (рівень конкуренції і регулювання) і фінансовий сектор (доступ до фінансування, стійкість банків).

Нагадаємо, 15 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Мова йшла про хід судової реформи, побудові системи верховенства права, так званому законопроекті про банки.


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