Сумські депутати закликали Зеленського заблокувати закони про продаж землі

Депутати міської ради Сум ухвалили 19 лютого звернення до президента України щодо зупинення розгляду законопроєктів, у яких йдеться про обіг земель сільськогосподарського призначення, удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин

Фото: facebook/smr.gov.ua

Депутати міської ради Сум ухвалили 19 лютого звернення до президента України щодо зупинення розгляду законопроєктів, у яких йдеться про обіг земель сільськогосподарського призначення, удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Сумської міської ради, ініціаторами звернення виступили дві депутатські фракції "ВО "Батьківщина" та "ВО "Свобода". Згідно з текстом звернення, нардепи аргументували незгоду із реформою тим, що земля може стати заручницею спекулятивних дій, внаслідок яких буде зірвано злагоджену роботу агропромислового комплексу, що в свою чергу вплине на продовольчу безпеку і призведе до дестабілізації ситуації в Україні. На їхнє переконання, реформа має гарантувати: захист інтересів простого селянина та фермера; легкий доступ до матеріальних, дешевих фінансових, та інших ресурсів індивідуальних селянських і дрібних фермерських господарств; спрощення ведення аграрного бізнесу селянами та фермерами; покращення інфраструктури на селі та запровадження державних механізмів сприяння розвитку індивідуальних селянських і дрібних фермерських господарств. Тому депкорпус звернувся до очільника держави з проханням дотриматись вимог щодо недопущення прийняття рішень Верховною Радою України щодо проектів Законів №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин"; утворення робочої групи у складі органів місцевого самоврядування, професійних асоціацій і аграрних спілок, профільних міністерств, комітетів ВРУ, результатом роботи якої має стати утворення єдиної національної програми реформування земельних відносин; призначення всеукраїнського референдуму та надання українцям можливості самостійно визначатись відносно подальшої долі сільськогосподарської землі. Відповідний проєкт рішення було підтримано – "за" проголосували 23 представники депутатського корпусу із 24 присутніх.

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