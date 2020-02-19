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19 лютого 2020, 19:30 6

Кабмін затвердив нові акцизні марки на алкоголь

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19 лютого 2020, 19:30 6
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Кабінет Міністрів України затвердив нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва
Фото: journalist.today
Кабінет Міністрів України затвердив нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Уряду, нововведення почне діяти з 1 травня 2020 року.

Також Кабмін доручив Державній податковій службі забезпечити виготовлення та продаж нових акцизних марок з 25 квітня 2020 року, а з 1 травня припинити продаж марок акцизного податку старого зразка.

У свою чергу, до 1 червня виробники алкогольних напоїв мають повернути акцизні марки старого маркування до державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" для подальшого знищення.

Згідно з документом, для лікеро-горілчаних напоїв українського виробництва вводиться марка зеленого кольору, а для української виноробної продукції - червоного. При цьому імпортні лікеро-горілчані напої матимуть акцизну марку фіолетового кольору, а імпортні вина і виноробна продукція - помаранчевого.

Також нові акцизні марки будуть містити двомірний штрих-код швидкого реагування (QR-код) і лінійний штрих-код.


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