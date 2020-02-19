Кабмін затвердив нові акцизні марки на алкоголь
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Уряду, нововведення почне діяти з 1 травня 2020 року.
Також Кабмін доручив Державній податковій службі забезпечити виготовлення та продаж нових акцизних марок з 25 квітня 2020 року, а з 1 травня припинити продаж марок акцизного податку старого зразка.
У свою чергу, до 1 червня виробники алкогольних напоїв мають повернути акцизні марки старого маркування до державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" для подальшого знищення.
Згідно з документом, для лікеро-горілчаних напоїв українського виробництва вводиться марка зеленого кольору, а для української виноробної продукції - червоного. При цьому імпортні лікеро-горілчані напої матимуть акцизну марку фіолетового кольору, а імпортні вина і виноробна продукція - помаранчевого.
Також нові акцизні марки будуть містити двомірний штрих-код швидкого реагування (QR-код) і лінійний штрих-код.
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