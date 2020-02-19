Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України
Про це RegioNews повідомили в пресслужбі КС.
Згідно з рішенням суду, зміна назви установи не передбачає припинення діяльності та ліквідації Верховного суду України.
"Конституційний суд визнав такими, що не відповідають Конституції України положення пунктів 7 ("та ліквідуються" в частині Верховного Суду України), 14 ("судді Верховного Суду України") та 25 розділу ХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону №1402", - йдеться у повідомленні.
ДОВІДКА: в 2016 році в рамках судової реформи були ліквідовані вищі спеціалізовані суди та створено нову структуру Верховного суду як єдиного суду касаційної інстанції.
Пленум Верховного суду виніс рішення, яким назвав неконституційним конкурсний відбір суддів в новий Верховний суд, і оскаржив судову реформу в КС.
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