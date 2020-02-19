18:49  19 лютого
Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
16:22  19 лютого
Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 19:01 3

У Запорізькій області вандали зіпсували електричку

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 19:01 3
Читайте также на русском языке
Вандали розмалювали електричку "Сиваш-Запоріжжя", "художники" розфарбували навіть вікна вагонів
Вандали розмалювали електричку "Сиваш-Запоріжжя", "художники" розфарбували навіть вікна вагонів

Фото розмальованної електрички опублікували в одному з місцевих пабліків в Instagram, передає RegioNews.

Сьогодні вранці мешканці області, які повинні були їхати на електричці "Сиваш-Мелітополь-Запоріжжя" побачили на вокзалі незвичайну електричку.

Як розповів міцевим ЗМІ співробітник Придніпровської залізниці, вандали зіпсували електричку, коли вона стояла вночі на станції Новоолексіївка. Справа в тому, що цей електропоїзд курсує із Запоріжжя в Сиваш у вечірній час доби. Він прибуває на кінцеву станцію, Сиваш ввечері. Потім направляється в Новоолексіївку і стоїть там до ранку. На жаль, на цій станції вагони стоять просто під відкритим небом, і цим користуються вандали і графитчики.


вандалізм
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Олексій Кошель
Денис Казанський
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »