У Запорізькій області вандали зіпсували електричку

Вандали розмалювали електричку "Сиваш-Запоріжжя", "художники" розфарбували навіть вікна вагонів

Вандали розмалювали електричку "Сиваш-Запоріжжя", "художники" розфарбували навіть вікна вагонів

Фото розмальованної електрички опублікували в одному з місцевих пабліків в Instagram, передає RegioNews.

Сьогодні вранці мешканці області, які повинні були їхати на електричці "Сиваш-Мелітополь-Запоріжжя" побачили на вокзалі незвичайну електричку.

Як розповів міцевим ЗМІ співробітник Придніпровської залізниці, вандали зіпсували електричку, коли вона стояла вночі на станції Новоолексіївка. Справа в тому, що цей електропоїзд курсує із Запоріжжя в Сиваш у вечірній час доби. Він прибуває на кінцеву станцію, Сиваш ввечері. Потім направляється в Новоолексіївку і стоїть там до ранку. На жаль, на цій станції вагони стоять просто під відкритим небом, і цим користуються вандали і графитчики.