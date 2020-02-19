На Чернігівщині жителі вимагають не закривати ФАПи
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чеline.
Геноцидом жителі сіл Світанок і Яхнівка на Ніжинщині називають реформаторські дії влади в медицині. Два фельдшерсько-акушерські пункти в них залишили без фінансування від центральних органів влади.
"Мабуть, коштів не вистачає. Вони не повинні фінансувати ФАПи. Не передбачено в медичній реформі. Медична реформа не бачить таких установ, як ФАПи, і це поклали на місцеві бюджети", - висловлює думку секретар Світанківської сільської ради Світлана Ткаченко.
У селах залишилися здебільшого пенсіонери, загалом у двох населених пунктах понад шістсот осіб. Люди багато хворіють, самі не в змозі добиратися до амбулаторії, що за 10 кілометрів.
"Ну, не можуть люди без ФАПу. Розумієте? Самі старі в селі залишилися", - каже жителька села Світанок Валентина Постол.
"Нас залишать, якщо профінансує сільська рада. Якщо не фінансують місцеві органи, то ФАПи закриваються", - каже завідувач ФАПу в селі Світанок Сніжана Хвостенко.
Сільський бюджет "витягнув" лише зарплату для одного фельдшера в селі Світанок. Людей обурює, що їх кинули напризволяще.
Що стосується обласної влади, то тут пропонують допомогу в діалозі, щодо фінансування тут не зарадять – кошти треба шукати на місцях.
"Потрібно сідати і розбиратися. Якщо в нас буде звернення до управління охорони здоров’я, то ми готові розібратися та підказати. На цій території є власник – або районна адміністрація, або об’єднана територіальна громада. І є заклад, який надає медичну допомогу. Тут чітко треба визначитися. Може, не підписала певна кількість людей декларації і треба їх підписати, таким чином кошти збільшаться", - коментує начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш.
- 19:03 19 лютого Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України
- 18:55 19 лютого На Чернігівщині жителі вимагають не закривати ФАПи
- 18:49 19 лютого Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
- 18:47 19 лютого Поліцейському із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення за організацію замовного вбивства
- 18:33 19 лютого Кабмін погодив призначення заступника голови Харківської ОДА - нардеп
- 18:28 19 лютого Поліція знайшла "мінера" Рівненського міського суду
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу