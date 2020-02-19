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19 лютого 2020, 18:55 7

На Чернігівщині жителі вимагають не закривати ФАПи

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19 лютого 2020, 18:55 7
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ФАПи у селах Світанок і Яхнівка на Ніжинщині залишились без фінансування від центральних органів влади
ФАПи у селах Світанок і Яхнівка на Ніжинщині залишились без фінансування від центральних органів влади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чеline.

Геноцидом жителі сіл Світанок і Яхнівка на Ніжинщині називають реформаторські дії влади в медицині. Два фельдшерсько-акушерські пункти в них залишили без фінансування від центральних органів влади.

"Мабуть, коштів не вистачає. Вони не повинні фінансувати ФАПи. Не передбачено в медичній реформі. Медична реформа не бачить таких установ, як ФАПи, і це поклали на місцеві бюджети", - висловлює думку секретар Світанківської сільської ради Світлана Ткаченко.

У селах залишилися здебільшого пенсіонери, загалом у двох населених пунктах понад шістсот осіб. Люди багато хворіють, самі не в змозі добиратися до амбулаторії, що за 10 кілометрів.

"Ну, не можуть люди без ФАПу. Розумієте? Самі старі в селі залишилися", - каже жителька села Світанок Валентина Постол.

"Нас залишать, якщо профінансує сільська рада. Якщо не фінансують місцеві органи, то ФАПи закриваються", - каже завідувач ФАПу в селі Світанок Сніжана Хвостенко.

Сільський бюджет "витягнув" лише зарплату для одного фельдшера в селі Світанок. Людей обурює, що їх кинули напризволяще.

Що стосується обласної влади, то тут пропонують допомогу в діалозі, щодо фінансування тут не зарадять – кошти треба шукати на місцях.

"Потрібно сідати і розбиратися. Якщо в нас буде звернення до управління охорони здоров’я, то ми готові розібратися та підказати. На цій території є власник – або районна адміністрація, або об’єднана територіальна громада. І є заклад, який надає медичну допомогу. Тут чітко треба визначитися. Може, не підписала певна кількість людей декларації і треба їх підписати, таким чином кошти збільшаться", - коментує начальник управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Петро Гармаш.


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