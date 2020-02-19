Поліцейському із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення за організацію замовного вбивства

У Запоріжжі до суду направили обвинувальний акт стосовно слідчого одного з райвідділів. Його підозрюють в організації замовного вбивства

Фото: ДБР

У Запоріжжі до суду направили обвинувальний акт стосовно слідчого одного з райвідділів. Його підозрюють в організації замовного вбивства

Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, передає RegioNews . Правоохоронці встановили, що іноземець вирішив помститися своєму знайомому (також іноземцю). Для цього він залучив поліцейського, який звернувся до представників кримінального світу для пошуку виконавця замовного вбивства. Він оцінив життя людини в 4000 доларів США, які він повинен був передати виконавцю після вбивства. Слідчі ДБР імітували смерть потерпілого. Організатору показали фотографію нібито вбитого чоловіка, і він передав виконавцю першу частину грошей - 2000 доларів США, після чого поліцейського та посередника затримали. Під час досудового розслідування підозрюваним особам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення провини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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