Поліцейському із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення за організацію замовного вбивства
Про це повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань, передає RegioNews .
Правоохоронці встановили, що іноземець вирішив помститися своєму знайомому (також іноземцю). Для цього він залучив поліцейського, який звернувся до представників кримінального світу для пошуку виконавця замовного вбивства.
Він оцінив життя людини в 4000 доларів США, які він повинен був передати виконавцю після вбивства.
Слідчі ДБР імітували смерть потерпілого. Організатору показали фотографію нібито вбитого чоловіка, і він передав виконавцю першу частину грошей - 2000 доларів США, після чого поліцейського та посередника затримали.
Під час досудового розслідування підозрюваним особам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.
У разі доведення провини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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