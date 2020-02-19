Кабмін погодив призначення заступника голови Харківської ОДА - нардеп

Кабінет міністрів погодив призначення Тараса Пастуха заступником голови Харківської обладміністрації

Фото: Сторінка в Facebook Тараса Пастуха

Кабінет міністрів погодив призначення Тараса Пастуха заступником голови Харківської обладміністрації

Про це, як передає RegioNews, в своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Пастух Тарас Тимофійович в минулому народний депутат України від "Самопомочі". Він стане шостим заступником голови Харківської ОДА.

Тарас Пастух народився в Тернополі. Йому 41 рік. Він також був депутатом Тернопільської обласної ради, головою Бучачцької райдержадміністрації.