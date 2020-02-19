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19 лютого 2020, 18:33 8

Кабмін погодив призначення заступника голови Харківської ОДА - нардеп

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19 лютого 2020, 18:33 8
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Кабінет міністрів погодив призначення Тараса Пастуха заступником голови Харківської обладміністрації
Фото: Сторінка в Facebook Тараса Пастуха
Кабінет міністрів погодив призначення Тараса Пастуха заступником голови Харківської обладміністрації

Про це, як передає RegioNews, в своєму Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Пастух Тарас Тимофійович в минулому народний депутат України від "Самопомочі". Він стане шостим заступником голови Харківської ОДА.

Тарас Пастух народився в Тернополі. Йому 41 рік. Він також був депутатом Тернопільської обласної ради, головою Бучачцької райдержадміністрації.


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