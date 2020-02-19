Поліція знайшла "мінера" Рівненського міського суду

Чоловік каже, що замінував суд щоби його не засудили за крадіжку

Чоловік каже, що замінував суд щоби його не засудили за крадіжку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області. Учора мало відбутися судове засідання у справі відносно 28-річного обвинуваченого у скоєнні крадіжки. Житель обласного центру, аби уникнути слухання, вирішив повідомити про замінування. Для цього придбав сім-картку, яку після дзвінка до поліції близько 10:00 одразу викинув. Із установи евакуювали понад 150 осіб. Працівники вибухотехнічного відділу ГУНП та кінологи жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Натомість працівники карного розшуку "мінера" вирахували. Мобільний телефон, із якого був здійснений дзвінок, поліцейські вилучили. Досудове розслідування триває, вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Раніше судимому та нині підсудному за майнові злочини рівнянину відтепер загрожує ще й до шести років позбавлення волі.

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