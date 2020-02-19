Дитячий омбудсмен Криму: підозрюваних у підготовці терактів характеризували з позитивної сторони

Підконтрольний Росії уповноважений з прав дитини в Криму Ірина Клюєва стверджує, що неповнолітні жителі Керчі, проти яких порушено кримінальну справу про підготовку терактів в освітніх установах, характеризуються в основному позитивно

Підконтрольний Росії уповноважений з прав дитини в Криму Ірина Клюєва стверджує, що неповнолітні жителі Керчі, проти яких порушено кримінальну справу про підготовку терактів в освітніх установах, характеризуються в основному позитивно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс.

"Різких негативних характеристик не було ні в одного, ні в іншого. Вони не потрапляли в поле зору правоохоронців, не стояли на обліку, ні в чому такому помічені не були", – сказала Клюєва за підсумками поїздки в Керч,

Вона уточнила, що по одному з підлітків – учню коледжу – почула тільки позитивні відгуки.

"Всі відгуки дуже хороші, батьки співпрацюють з коледжем, завжди проявляють зацікавленість, відгукуються, небайдужі. Сам хлопець теж характеризується позитивно, і ситуація, в яку він потрапив, викликає подив у педагогів та однокурсників", – зазначила омбудсмен.

За її словами, у другого школяра були "неблагополучні моменти в житті".

"Там складнощі в сім'ї – один з членів сім'ї хворий. Може бути,через те, що батьки пішли в цю ситуацію і перестали приділяти увагу хлопчику, це і відштовхнуло його. У класі він теж не дуже комунікабельним був", – розповіла Клюєва.

Нагадаємо, що у вівторок, 18 лютого у Керчі затримали підлітків за підготовку терактів у школах Криму.