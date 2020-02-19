У Києві затримали агента "МДБ ЛНР"

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам так званої "МДБ ЛНР". Мешканець тимчасово окупованого Луганська перебував у загальнодержавному розшуку

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента незаконних збройних формувань, який передавав розвідувальну інформацію представникам так званої "МДБ ЛНР". Мешканець тимчасово окупованого Луганська перебував у загальнодержавному розшуку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.



Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній працівник органів МВС, мешканець тимчасово окупованого Луганська, був завербований так званою "МДБ ЛНР".

Для виконання завдання кураторів він прибув на підконтрольну українській владі територію, де збирав відомості про дислокацію і переміщення підрозділів, залучених до проведення антитерористичної операції.