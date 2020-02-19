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Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
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19 лютого 2020, 18:10 8

Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра

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19 лютого 2020, 18:10 8
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Його зарплата за рік збільшилась на третину – до 762 тис. грн
Фото: Facebook
Його зарплата за рік збільшилась на третину – до 762 тис. грн

Зарплата міського голови міста Нетішина Хмельницької області Олександра Супрунюка за 2019 рік виросла втричі і склала 762 тисячі 236 гривень.

Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит, оприлюдненої на порталі "Доступ до правди", передає RegioNews.



Як зазначає місцевий активіст Віктор Нетішинський у Facebook, середня зарплата мера Нетішина зросла із 48 тис.грн. у 2018 році до 64 тис.грн. у 2019 році.

Також він опублікував інфографіку з інформацією про те, як зросла порівняно із минулим роком зарплата мера і його заступників.



Нагадаємо, що полтавський мер заробив у 36 разів менше за свою дружину.


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