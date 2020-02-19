Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра

Його зарплата за рік збільшилась на третину – до 762 тис. грн

Фото: Facebook

Його зарплата за рік збільшилась на третину – до 762 тис. грн

Зарплата міського голови міста Нетішина Хмельницької області Олександра Супрунюка за 2019 рік виросла втричі і склала 762 тисячі 236 гривень.



Про це стало відомо із відповіді на інформаційний запит, оприлюдненої на порталі "Доступ до правди", передає RegioNews.







Як зазначає місцевий активіст Віктор Нетішинський у Facebook, середня зарплата мера Нетішина зросла із 48 тис.грн. у 2018 році до 64 тис.грн. у 2019 році.



Також він опублікував інфографіку з інформацією про те, як зросла порівняно із минулим роком зарплата мера і його заступників.





Нагадаємо, що полтавський мер заробив у 36 разів менше за свою дружину.