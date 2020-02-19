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19 лютого 2020, 17:53 2

На Львівщині 2,5 млн виділили на педагогів приватних шкіл

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19 лютого 2020, 17:53 2
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На виплату заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл області виділено 2,5 млн гривень, що забезпечує видатки за січень та лютий поточного року.
Фото ілюстративне
На виплату заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл області виділено 2,5 млн гривень, що забезпечує видатки за січень та лютий поточного року.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.

Загалом у 2020 році в обласному бюджеті на цю мету за рахунок коштів освітньої субвенції передбачено 17,8 млн гривень.

"Усі діти мають право отримувати якісну середню освіту, а в якій саме школі будуть вони її здобувати - вирішувати батькам. Сьогодні приватна освіта стрімко розвивається. Не зважаючи на те, що школи приватні, їм також держава делегувала повноваження у забезпеченні якісної освіти та кошти в тих же розмірах з розрахунку на одного учня, що й для решти шкіл", - зазначив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.

Як інформують у департаменті у Львівській області функціонує 21 приватна школа, 20 з них у Львові та 1 в Ходорівській ОТГ.


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