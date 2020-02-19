На Львівщині 2,5 млн виділили на педагогів приватних шкіл
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську облдержадміністрацію.
Загалом у 2020 році в обласному бюджеті на цю мету за рахунок коштів освітньої субвенції передбачено 17,8 млн гривень.
"Усі діти мають право отримувати якісну середню освіту, а в якій саме школі будуть вони її здобувати - вирішувати батькам. Сьогодні приватна освіта стрімко розвивається. Не зважаючи на те, що школи приватні, їм також держава делегувала повноваження у забезпеченні якісної освіти та кошти в тих же розмірах з розрахунку на одного учня, що й для решти шкіл", - зазначив директор департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків.
Як інформують у департаменті у Львівській області функціонує 21 приватна школа, 20 з них у Львові та 1 в Ходорівській ОТГ.
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