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19 лютого 2020, 18:00 7

Екс-заступника голови Херсонської ОДА підозрюють у побитті людей

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19 лютого 2020, 18:00 7
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Прокуратура Херсонської області завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгенія Рыщука, який підозрюється у побитті людей
Фото: Facebook
Прокуратура Херсонської області завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього заступника голови Херсонської облдержадміністрації Євгенія Рыщука, який підозрюється у побитті людей

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

"Найближчим часом обвинувальний акт стосовно нього буде направлено до суду", - зазначили правоохоронці.

У повідомленні говориться, що Рищука підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень двом потерпілим, один з яких - жінка, у вересні 2019.

За інформацією місцевих ЗМІ, у вересні минулого року колишній заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рыщук побив Романа Чухалова – депутата районної ради.

Радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов написав у соцмережах подробиці конфлікту.

"Терміново виїхав у Олешковский район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рыщук побив депутата Олешківської районой ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", - написав він у соцмережі Facebook.

Прес-служба поліції повідомляє, що інцидент стався на святкуванні Дня села Праві Саги 22 вересня.

"22 вересня близько 23:30 в поліцію подзвонив 37-річний житель р. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.


Офис генерального прокурора
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