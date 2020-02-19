Екс-заступника голови Херсонської ОДА підозрюють у побитті людей
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.
"Найближчим часом обвинувальний акт стосовно нього буде направлено до суду", - зазначили правоохоронці.
У повідомленні говориться, що Рищука підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень двом потерпілим, один з яких - жінка, у вересні 2019.
За інформацією місцевих ЗМІ, у вересні минулого року колишній заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рыщук побив Романа Чухалова – депутата районної ради.
Радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов написав у соцмережах подробиці конфлікту.
"Терміново виїхав у Олешковский район. Надійшов сигнал, що депутат обласної ради від партії БПП Євген Рыщук побив депутата Олешківської районой ради Романа Чухалова. Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню", - написав він у соцмережі Facebook.
Прес-служба поліції повідомляє, що інцидент стався на святкуванні Дня села Праві Саги 22 вересня.
"22 вересня близько 23:30 в поліцію подзвонив 37-річний житель р. Олешки. Він повідомив, що під час святкування Дня села Праві Саги в місцевому будинку культури його вдарив в обличчя 42-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
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