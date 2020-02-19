У Львові чоловік погрожував усе підірвати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
О 10-ї години ранку патрульні отримали виклик від заявника про те, що працівники поліції не пускають трамвай в центральну частину міста. Чоловік сказав, якщо ніхто зараз не приїде, то він кине гранату та все підірве.
Через декілька хвилин патрульні прибули на площу Івана Франка. Зустріли 63-річного чоловіка, який одразу зізнався, що це він здійснив неправдивий виклик, бо йому терміново треба вирішувати особисті справи.
Інспектори провели поверхневу перевірку, переконались, що чоловік заборонених речей при собі не має. Також вдалось встановити, що громадянин вже неодноразово притягався до відповідальності за хибні виклики.
Чоловікові винесли постанову за ст.183 КУпАП - завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.
Нагадаємо, 13 лютого, у Львові правоохоронці перевірили факт замінування вокзалу, аеропорту, торгових центрів та інших споруд.
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