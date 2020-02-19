Збитки на 2,5 млн: начальнику адміністрації порту Бердянська повідомили підозру

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили начальнику адміністрації Бердянського морського порту про підозру у зловживанні службовим становищем

Фото: nabu.gov.ua

Детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили начальнику адміністрації Бердянського морського порту про підозру у зловживанні службовим становищем

Як повідомили RegioNews у пресслужбі НАБУ, наслідком протиправних дій стало завдання 2,49 млн грн збитків.

За даними бюро, посадовця затримано з трьома особами, причетних до вчинення злочину. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

"Зокрема, йдеться про: заступника начальника Бердянської філії ДП АМПУ; інженера Бердянської філії ДП АМПУ; екскерівника комерційної компанії", - пояснили в НАБУ.

Слідство встановило, що зазначені особи продовж 2018 - початку 2019 рр. організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично не поставлене обладнання.

"В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн грн, що підтверджено висновком судової економічної експертизи. Розслідування цих фактів НАБУ та САП здійснюють з лютого 2019 року", - зазначили в бюро.

Згідно з інформацією з сайту адміністрації Бердянського морського порту, її начальником є Олександр Барчан.