Ми хочемо, щоб шахтарі знайшли нову роботу - Оржель
Про це повідомляє міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища на своєму сайті, пише RegioNews.
За словами міністра, спалювання вугілля негативно впливає на навколишнє середовище, оскільки вугільна галузь виробляє багато викидів і відходів.
"В країні повинна розвиватися відновлювальна енергетика тому що це - прогрес, майбутнє, а вугілля і його спалювання - минуле. Ми повинні врятувати Україну від екологічного лиха", - зазначив Олексій Оржель.
Уряд готує масштабну програму професійної переорієнтації шахтарів в рамках трансформації вугледобувної промисловості України.
"Нашим людям, які працюють в енергетиці, треба пропонувати нове майбутнє. Уряд, поважаючи роботу шахтарів, шукає, як реалізувати задумане. Ми хочемо, щоб ці люди знайшли нову роботу, а не були змушені лізти в шахти, наражатися на небезпеку", - додав міністр .
Він також констатував, що Україна змушена купувати антрацитовий вугілля для українських ТЕС, яка не видобуває жодна шахта на підконтрольній території.
"Ми авансом платимо за вугілля на складах наших ТЕС більше, ніж спалюємо, так як змінився клімат. Будемо відверті, видобуток вугілля в нових умовах є не рентабельним", - підсумував Оржель.
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