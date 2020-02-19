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19 лютого 2020, 17:20 5

Більшість кандидатів в нардепи по 179 округу живуть не в Харківській області – дослідження

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19 лютого 2020, 17:20 5
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17 жінок та 23 чоловіки балотуються на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179
Фото: Центральна виборча комісія
17 жінок та 23 чоловіки балотуються на проміжних виборах народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу Опора.

Активісти проаналізували, що середній вік кандидатів – 42 рік.

28 кандидатів балотуються від партії, 12 є самовисуванцями. Водночас 23 з них – члени партій, 17 – безпартійні.

Більшість кандидатів проживає за межами Харківської області: 24 – в інших містах України. 14 кандидатів мешкають в Харківській області. Два кандидата є мешканцями безпосередньо 179 виборчого округу.

Серед зареєстрованих кандидатів 14 працюють у сфері бізнесу. Дев’ятеро кандидатів тимчасово не працюють.

Серед кандидатів є пара з однаковими прізвищами: Юлія Світлична та Яна Світлична. На думку наглядачів Опори, цей випадок може містити ознаки зловживань, і може ввести виборців в оману

Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ОВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської обласної державної адміністрації.


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