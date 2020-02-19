Не почули те, що хотіли: в Раді повторно засядуть через ескалацію на Донбасі
Як передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Завітневич.
За його словами, засідання відбудеться 21 лютого і швидше за все буде закритим.
"Представники Генерального штабу були на засіданні комітету, але члени комітету не задоволені тією формою і тим змістом, який ми очікували почути. Доповідав з питання не міністр оборони, а представник Генштабу. Засідання комітету розраховувало отримати відповіді про те, що сталося вчора (18 лютого - ред.). А ми не почули те, що ми хотіли. Тому на п'ятницю (21 лютого - ред.) ми плануємо провести комітет, знову запросити представників Генерального штабу ", - заявив Завитневич.
При цьому він додав, що в разі отримання нової інформації від військовослужбовців, то засідання комітету буде знову закритим для представників ЗМІ.
Зазначимо, перше засідання Комітету нацбезпеки щодо ескалації на Донбасі відбулося 19 лютого і також було закритим для преси.
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Під вогневим прикриттям бойовики перейшли до активних наступальних дій і спробували просунутися через лінію розмежування. Під час бою загинув один український військовий, ще троє отримали поранення, а двоє – контузію.
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