В Одесі журналісти мітингували під стінами ОДА
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online.
19 лютого одеські журналісти та активісти зібралися під стінами ОДА, щоб провести акцію з нагоди шостої річниці з дня побиття учасників мирного мітингу, в тому числі представників ЗМІ.
Також журналісти висловилися проти нового законопроекту №2693 про медіа, який 27 грудня зареєстрували у Верховній Раді.
Генеральний директор телеканалу "Думська ТВ" Юрій Басюк розповів, що влада не тільки не сприяла у розслідуванні злочину, вона знала про те, що будуть робити, а швидше за все ще й виступила організатором побиття. Також він зазначив, що новий закон, по суті, є механізмом регулювання роботи ЗМІ для того, щоб обмежити право розповсюдження інформації.
"Новий закон про медіа просто знищує свободу слова в Україні. Його прийняття буде означати, що ЗМІ буде просто знищено", — зазначив головний редактор Odessa Daily Леонід Штекель.
Раніше повідомлялося, що в суді Одеси продовжують розглядати справу про розгін мирного мітингу.
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