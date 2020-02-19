В Одесі журналісти мітингували під стінами ОДА

Одеські журналісти вийшли на мітинг під стіни ОДА з вимогою розслідувати справи про події 19 лютого 2014, а також виступили проти нового законопроекту про ЗМІ

Фото: Odessa.online

Одеські журналісти вийшли на мітинг під стіни ОДА з вимогою розслідувати справи про події 19 лютого 2014, а також виступили проти нового законопроекту про ЗМІ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Odessa.online. 19 лютого одеські журналісти та активісти зібралися під стінами ОДА, щоб провести акцію з нагоди шостої річниці з дня побиття учасників мирного мітингу, в тому числі представників ЗМІ. Також журналісти висловилися проти нового законопроекту №2693 про медіа, який 27 грудня зареєстрували у Верховній Раді. Генеральний директор телеканалу "Думська ТВ" Юрій Басюк розповів, що влада не тільки не сприяла у розслідуванні злочину, вона знала про те, що будуть робити, а швидше за все ще й виступила організатором побиття. Також він зазначив, що новий закон, по суті, є механізмом регулювання роботи ЗМІ для того, щоб обмежити право розповсюдження інформації. "Новий закон про медіа просто знищує свободу слова в Україні. Його прийняття буде означати, що ЗМІ буде просто знищено", — зазначив головний редактор Odessa Daily Леонід Штекель. Раніше повідомлялося, що в суді Одеси продовжують розглядати справу про розгін мирного мітингу.

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