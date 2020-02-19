Кабмін призначив глав Держкіно, Госспорта і ще двох відомств

Уряд України призначив чотирьох глав державних агентств з питань cпорту, кіно, мистецтва, художньої освіти

Фото: facebook/MKMSUkraine

Уряд України призначив чотирьох глав державних агентств з питань cпорту, кіно, мистецтва, художньої освіти

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в своєму Telegram.

"Уряд сьогодні призначів очільників чотирьох профільних інституцій, які знаходяться в підпорядкуванні МКМС: Левчук Сергій призначений головою Державного агентства спорту. Марину Кудерчук - головою Державного агентства з питань кіно. Григоренко Галину - головою Державного агентства з питань мистецтв, а Россошанську Ольгу - головою Державного агентства з питань мистецької освіти".

ДОВІДКА: У конкурсі на посаду глави Госспорта взяли участь 27 кандидатів. Сергій Левчук є президентом Української федерації карате. На сторінці федерації зазначається, що Левчук побудував "одну з найуспішніших спортивних федерацій і вивів карате України на Олімпійські Ігри в Токіо 2020".

Марина Кудерчук у 2004 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад "Бердянський інститут підприємництва" за спеціальністю "Економіка підприємства".

З 2003 по 2012 роки працювала на різних посадах у структурах Державної податкової інспекції, Державної податкової адміністрації і Державної податкової служби міста Запоріжжя і Запорізької області.

У 2017 році Кудерчук працювала в адміністрації кіноконцертного залу ім. Довженка в Запоріжжі. У 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА.