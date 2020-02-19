Леоніда Антоненка обрали першим заступником голови Фонду держмайна

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 19 лютого, призначив депутата Київської міської ради Леоніда Антоненка першим заступником голови Фонду державного майна України

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 19 лютого, призначив депутата Київської міської ради Леоніда Антоненка першим заступником голови Фонду державного майна України

Про це сам Антоненко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, пише RegioNews.

Антоненко є депутатом Київради, був обраний від партії "Самопоміч".

Щойно Уряд призначив мене на відповідальну посаду у Фонді держмайна. Дякую Dmitry Sennychenko і Олексій Гончарук -... Опубліковано Leonid Antonenko Середа, 19 лютого 2020 р.

Раніше, 13 лютого, Київрада підтримала пропозицію мера Віталія Кличка звільнити Антоненко з посади голови постійної комісії з питань власності.

У 2014 -2015 роках він обіймав посаду директора Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України.