Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"

Президент Росії Володимир Путін надав звання "ветерана військової служби" тим, хто проходив службу у Збройних силах України в окупованому Росією Криму

Фото: empr.media

Президент Росії Володимир Путін надав звання "ветерана військової служби" тим, хто проходив службу у Збройних силах України в окупованому Росією Криму

Як передає RegioNews, відповідний закон №19-ФЗ "Про внесення зміни до статті 5 Федерального закону "Про ветеранів" він підписав 18 лютого.

Документ опублікований на російському порталі правової інформації.

Зокрема, закон визнає ветеранами військової служби тих, хто "проходив військову службу в дислокованих на територіях Криму і Севастополя частинах та організаціях Збройних Сил України, інших військах, військових формуваннях і органах, в яких законодавством України була передбачена військова служба".

ДОВІДКА: Після анексії Криму Росією 4 тис. 266 українських військових не прибули з Криму для подальшого проходження військової служби. У березні 2018 року військова прокуратура оголосила їх в розшук за підозрою в дезертирстві.