У Хмельницькій області жінка відсудила 8000 гривень у соцслужб
Мешканка Новоушицького району звернулась до районного суду із позовом про стягнення з Управління соціального захисту населення на її користь 2060 гривень майнової та 78 тисяч гривень моральної шкоди, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Хмельницького апеляціного суду.
Як пояснила позивачка, у 2015 році вона звернулась у районне управління соцзахисту за субсидією та отримала її по квітень 2018 року. У лютому 2018-го їй прийшло повідомлення про борг за спожитий газ.
Виявилося, що заборгованість утворилася через позбавлення права на субсидію. Пізніше Хмельницький окружний адміністративний суд визнав дії управління соцзахисту неправомірними та зобов’язав його повернути незаконно зняті суми з рахунків позивачки на підприємствах–виробниках чи виконавцях житлово-комунальних послуг.
Жінка вважає, що неправомірними діями управління соціального захисту завдало їй 2060 гривень майнової шкоди, бо довелося відновлювати газопостачання та їздити на засідання до окружного адмінсуду, та 78 тисяч гривень моральної шкоди.
Позов до Управління соціального захисту населення Новоушицької РДА суд задовольнив частково, стягнувши на користь позивачки сумарно 8260 гривень майнової та моральної шкоди.
- 19:03 19 лютого Конституційний суд визнав незаконною ліквідацію Верховного суду України
- 18:55 19 лютого На Чернігівщині жителі вимагають не закривати ФАПи
- 18:49 19 лютого Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
- 18:47 19 лютого Поліцейському із Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення за організацію замовного вбивства
- 18:33 19 лютого Кабмін погодив призначення заступника голови Харківської ОДА - нардеп
- 18:28 19 лютого Поліція знайшла "мінера" Рівненського міського суду
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
- 17:10 15 лютого Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу