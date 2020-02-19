18:49  19 лютого
Коронавірус: МЗС назвав час прильоту українців з Уханя (ФОТО)
16:22  19 лютого
Путін надав українським воїнам-дезертирам з Криму статус "ветеранів"
18:10  19 лютого
Зарплата мера на Хмельниччині більша, ніж у прем'єр-міністра
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2020, 17:12 1

У Хмельницькій області жінка відсудила 8000 гривень у соцслужб

Читайте также
на русском языке
19 лютого 2020, 17:12 1
Читайте также на русском языке
Суд стягнув з управління соцзахисту на користь позивачки моральну та матеріальну шкоду
Фото:pixabay
Суд стягнув з управління соцзахисту на користь позивачки моральну та матеріальну шкоду

Мешканка Новоушицького району звернулась до районного суду із позовом про стягнення з Управління соціального захисту населення на її користь 2060 гривень майнової та 78 тисяч гривень моральної шкоди, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Хмельницького апеляціного суду.

Як пояснила позивачка, у 2015 році вона звернулась у районне управління соцзахисту за субсидією та отримала її по квітень 2018 року. У лютому 2018-го їй прийшло повідомлення про борг за спожитий газ.

Виявилося, що заборгованість утворилася через позбавлення права на субсидію. Пізніше Хмельницький окружний адміністративний суд визнав дії управління соцзахисту неправомірними та зобов’язав його повернути незаконно зняті суми з рахунків позивачки на підприємствах–виробниках чи виконавцях житлово-комунальних послуг.

Жінка вважає, що неправомірними діями управління соціального захисту завдало їй 2060 гривень майнової шкоди, бо довелося відновлювати газопостачання та їздити на засідання до окружного адмінсуду, та 78 тисяч гривень моральної шкоди.

Позов до Управління соціального захисту населення Новоушицької РДА суд задовольнив частково, стягнувши на користь позивачки сумарно 8260 гривень майнової та моральної шкоди.


суд
Суд подовжив домашній арешт Пашинському
18 лютого 2020, 19:12
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59
Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12
Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56
Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43
Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
Захоплення українців в Азовському морі: поліція відкрила справу
15 лютого 2020, 17:10
Останні Популярні
Олексій Кошель
Денис Казанський
Іра Дідич
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »