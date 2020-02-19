У Хмельницькій області жінка відсудила 8000 гривень у соцслужб

Суд стягнув з управління соцзахисту на користь позивачки моральну та матеріальну шкоду

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Суд стягнув з управління соцзахисту на користь позивачки моральну та матеріальну шкоду

Мешканка Новоушицького району звернулась до районного суду із позовом про стягнення з Управління соціального захисту населення на її користь 2060 гривень майнової та 78 тисяч гривень моральної шкоди, передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Хмельницького апеляціного суду.

Як пояснила позивачка, у 2015 році вона звернулась у районне управління соцзахисту за субсидією та отримала її по квітень 2018 року. У лютому 2018-го їй прийшло повідомлення про борг за спожитий газ.

Виявилося, що заборгованість утворилася через позбавлення права на субсидію. Пізніше Хмельницький окружний адміністративний суд визнав дії управління соцзахисту неправомірними та зобов’язав його повернути незаконно зняті суми з рахунків позивачки на підприємствах–виробниках чи виконавцях житлово-комунальних послуг.

Жінка вважає, що неправомірними діями управління соціального захисту завдало їй 2060 гривень майнової шкоди, бо довелося відновлювати газопостачання та їздити на засідання до окружного адмінсуду, та 78 тисяч гривень моральної шкоди.

Позов до Управління соціального захисту населення Новоушицької РДА суд задовольнив частково, стягнувши на користь позивачки сумарно 8260 гривень майнової та моральної шкоди.