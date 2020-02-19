У Запоріжжі на офіційному рівні хочуть ввести День тверезості
На сайті міської ради опублікували проект рішення, яким пропонують обмежити продаж алкогольних напоїв на території міста
На сайті міської ради опублікували проект рішення, яким пропонують обмежити продаж алкогольних напоїв на території міста
Повідомляє RegioNews з посиланням на міську раду.
Наразі у Запоріжжі вже діє обмеження на продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв, включно з пивом та вином, у нічний час.
Проте у Департаменті надання адміністративних послуг пропонують обмежити продаж алкоголю ще і у денний час, 1 раз на рік.
Пропонується заборонити реалізацію алкогольних виробів 1 вересня, або у День знань, якщо він припадатиме на дні "поруч" з 1 вересня. І якщо існуюче обмеження розповсюджується лише на магазини, кіоски та інші подібні заклади, то 1 вересня хочуть обмежити продаж алкоголю навіть у закладах харчування – кафе, ресторанах, тощо.
Остаточне рішення про підтримку чи відхилення такої пропозиції депутати повинні будуть прийняти на сесії міської ради.
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