Мінекономіки назвало терміни приватизації "Укрспирту"

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України готує передачу 41 підприємства ДП "Укрспирт" на приватизацію до Фонду державного майна

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України готує передачу 41 підприємства ДП "Укрспирт" на приватизацію до Фонду державного майна

Як передає RegioNews з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Висоцького, перші 36 підприємств передадуть до 15 травня п.р., решта 5 - до 16 червня, підприємства концерну "Укрспирт" - до 1 липня.

"Фонд держмайна, в свою чергу, підготує підприємства до продажу і виставить їх на аукціони через платформу ProZorro.Продажі", - зазначив він.

Також Висоцький додав, що з 1 липня 2020 року приватний бізнес зможе отримати ліцензію на виробництво спирту.

У свою чергу, т.в.о директора "Укрспирт" Сергій Блеськун заявив, що для приватизації необхідно завершити реєстрацію майна спиртових заводів по ДП "Укрспирт", майно передати на приватизацію до Фонду держмайна як "окреме майно" (пулом основних засобів кожної цілісної виробничої дільниці), з нагодою не завершувати реорганізацію підприємств. Це дозволить передати об'єкти на приватизацію в найкоротші терміни.

Зазначимо, очікується, що надходження до держбюджету від приватизації всіх спиртових заводів "Укрспирту" складуть близько 2,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року набув чинності закон щодо роздержавлення спиртової галузі, згідно з яким з 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також проводити повну лібералізацію експорту спирту з України.