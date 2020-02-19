В Одесі вербувальника в сексуальне рабство заарештували на два місяці з правом застави

Київський райсуд Одеси заарештував на два місяці одесита, який підозрюється у вербуванні дівчат у сексуальне рабство

Фото: ДПС

Київський райсуд Одеси заарештував на два місяці одесита, який підозрюється у вербуванні дівчат у сексуальне рабство

Про це повідомили в прес-службі суду, передає RegioNews.

Повідомляється, що підозрюваний може вийти з СІЗО під заставу у 600 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлі людьми. Зловмисники обирали дівчат із важким матеріальним становищем і пропонували їм роботу з надання інтимних послуг на території Ізраїлю та Німеччини.

Організатором виявився 44-річний одесит, якого затримали в аеропорту, коли він намагався переправити двох українок в Німеччину. Крім того, був затриманий і його спільник.